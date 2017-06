Mittelalter-Spektakel im Wildpark

Rosengarten : Wildpark Schwarze Berge |

as. Vahrendorf. Gaukler, Barden und Co. verwandeln den Wildpark Schwarze Berge (Am Wildpark 1) in Ehestorf in ein großes mittelalterliches Dorf: Am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juni, schlägt ein lebhaftes Heer sein Lager im Tal des Freigeheges auf. Beim Mittelalterspektakel streifen Gaukler umher, bieten Barden zotige Weisen dar, versorgen Schankmaiden die Besucher mit leckerem Gerstenbräu und führen Feuerjongleure ihre Kunst vor. Begleitet von mittelalterlicher Marktmusik zeigen Schwertkämpfer und Handwerker ihr Können.

Auf dem bunten Markplatz wird um wohlriechende Kräuter, Handgefertigtes aus Leder, Schmuckstücke oder um die Grundausstattung für kleine Ritter gefeilscht.

Die Ritter brauchen Unterstützung für bei der Schlacht um das Dorf, in der Knappenschule werden die kleinen Ritter ausgebildet.

Müde Krieger stärken sich mit mittelalterlichen Speisen und Getränken.

• Die Veranstaltung ist kostenlos, es fällt lediglich der Wildpark-Eintritt an. Mehr Infos unter www.wildpark-schwarze-berge.de.