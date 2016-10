Konzert mit biblischen Texten zu Rainer Maria Rilke.

Musik, Kunst und Gebete - vor drei Jahren fanden sich erstmals Stefanie Busch (Bilder), Gudrun Scheske (Klavier) und Sonja Heiermann (Gesang) zusammen, um gemeinsam einen besonderen Gottesdienst vorzubereiten. Am Sonntag, 13. November, gibt es eine Neuauflage - diesmal geht es um nachdenkliche Gedichte zum Leben von Rainer Maria Rilke sowie biblische Texte. „Wir werden uns dem Thema aus drei Perspektiven näheren“, sagt Busch. Nämlich bildnerisch, musikalisch und theologisch. Dazu „verstärkt“ sich das Damen-Trio noch mit Anne Rieck (Bibelauslegung).Im ersten Jahr malte Stefanie Busch neun Bilder zum Thema „Herzklopfen“. Dazu wählte sie Texten aus dem Alten Testament, die sie abstrakt umsetzte. Die Aufführung fand in der St. Martin-Kirche in Jesteburg statt. Damals kamen nur 40 Besucher“, erinnert sich Busch. Ein Jahr später ging es um Theodor Fontanes Ballade „Brücke am Tay“. Die Veranstaltungen fanden im Jesteburger „Heimathaus“ und in der Kulturkirche St. Johannis in Buchholz statt - jedesmal mit fast 100 Gästen. „Jetzt sind wir gespannt, wie viele Gäste sich die verschiedene Interpretationen der sechs Rilke Gedichten anhören und ansehen möchten“, so Busch.• Der Eintritt für die Veranstaltung in der Thomas-Kirche in Klecken (An der Thomaskirche) ist frei; um Spenden wird gebeten.