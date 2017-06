Musik mit Küchengeräten: Familienkonzert im Freilichtmuseum

as. Ehestorf. Mit Küchengeräten Musik machen? Wie das geht, das zeigen die Musiker „Herr Zaches und Herr Zinnober“ beim „Konzert am Herd“ am Sonntag, 2. Juli, um 11.15 Uhr im Freilichtmuseum am Kiekeberg (Am Kiekeberg 1) in Rosengarten-Ehestorf.

Michael Zachcial und Ralf Siebenand als „Herr Zaches und Herr Zinnober“ verwandeln allerlei Küchengeräte zu Musikinstrumenten. Daneben kommen auch Gitarre, Klavier und Saxophon zum Einsatz. Die Musiker besingen verrückte Kochgeschichten und einen verliebten Piratenkoch, dessen Essen schärfer ist als das Schwert seines Kapitäns.

Das Mitmachprogramm ist für Kinder ab vier Jahren geeignet und findet im Rahmen der Reihe „Familienkonzerte“ statt, die klassische Musik mit Schauspiel und kindgerechten Erzählungen verbinden.

• Karten für das „Küchengeräte-Konzert“ gibt es im Vorverkauf im Freilichtmuseum am Kiekeberg. Der Eintritt zum Konzert (inklusive Museumseintritt) kostet für Kinder einen Euro, Erwachsene zahlen 13 Euro.