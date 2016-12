Nenndorfer Weihnachtsmarkt feiert Jubiläum

Rosengarten : Rathaus Nenndorf |

ah. Nenndorf. Ein beliebtes Ziel in der Adventszeit ist der Nenndorfer Weihnachtsmarkt. Wohl kaum eine andere Veranstaltung im Landkreis Harburg strahlt diese gemütliche Atmosphäre und das familiäre Flair aus. Das Kunsthandwerk präsentiert sich in liebevoll dekorierten Ständen, der stimmungsvolle Märchenwald zieht die Betrachter von Jung bis Alt in seinen Bann, und wärmende Getränke und leckere Snacks in großer Auswahl werden für die Besucher zubereitet. Die Nenndorfer lieben ihren traditionellen Weihnachtsmarkt, der jedes Jahr erneut Besucher aus der Region anzieht. Ein Bummel über diesen einzigartigen Markt gehört für viele Bewohner zur Adventszeit dazu.

Das Programm des Nenndorfer Weihnachtsmarktes:

Samstag, 10. Dezember

13.30 Uhr: Weihnachtliches mit den Schulchorklassen der Grundschule Nenndorf (Kirche)

15 Uhr: Chor „StilMix“ der Nenndorfer Kreuzkirche (Kirche)

16 Uhr: „Rosegarden“ - Nenndorfer Tanz- und Unterhaltungs-

orchester (Kirche)

16.30 Uhr: „Posaunenchor Hausbruch“ (Rathausplatz)

18.15 Uhr: Dudelsack-Musik aus den schottischen Highlands (Rathausplatz)

19.15 Uhr: Fanfarenzug Nenndorf (Rathausplatz)

19.30 Uhr: Ein besonderes Highlight - eine Über-

raschung für alle Besucher

Sonntag, 11. Dezember

14.30 Uhr: Ankunft des Weihnachtsmannes (Rathausplatz)

15.15 Uhr: Chor der „Musikkids - „Wiehnachliches in de Kark“ (Kirche)

15.30 Uhr: „Alphornbläser vom Königsgrund“ (Rathausplatz)

16.30 Uhr: Jugendorchester der „Musikkids“ (Kirche)

18 Uhr: Kirchenmusikerin Gudrun Scheske singt mit den Gästen Weihnachtslieder (Kirche)