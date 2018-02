Neues Informationsmaterial vom Regionalpark Rosengarten

Druckfrisch: Der Regionalpark Rosengarten präsentiert neue Faltblätter zu den Themen Wandern, Radfahren und Mountainbiking. Die Flyer geben u.a. einen Überblick über mögliche Touren im Regionalpark und machen Lust auf die abwechslungsreiche Region. „Die Überarbeitung der Flyer war überfällig. Neu sind die Gestaltung und Hinweise zu weiterführenden Informationen“, sagt Dörte Cohrs, Vorsitzende des Vereins Regionalpark Rosengarten.Ergänzt werden die Informationen der Faltblätter durch die ebenfalls neue Freizeitkarte des Regionalparks Rosengarten, die detaillierte Tourenbeschreibungen enthält. Die Karte wurde nach sieben Jahren überarbeitet und überzeugt jetzt mit frischem Design. Für 5,50 Euro kann sie in der Tourist-Information des Regionalparks (Kirchenstraße 6) in Buchholz erworben werden. Die Faltblätter stehen unter www.regionalpark-rosengarten.de zum Download bereit und sind unter Tel. 04181-282810 oder per E-Mail an info@regionalpark-rosengarten.de erhältlich. Die Produktion der Flyer wurde von der Sparkasse Harburg-Buxtehude finanziell unterstützt.