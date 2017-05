Nummernflohmarkt der AWO-Kita Klecken / Noch freie Nummern für Verkäufer

Nach dem riesigen Erfolg im vergangenen Jahr findet auch in diesem Jahr ein Nummernflohmarkt in der AWO-Kita (An der Thomaskirche 3a) in Klecken statt. Am Samstag, 20. Mai, von 9 bis 12 Uhr darf in Ruhe zwischen Kinderbekleidung, Spielsachen und Büchern gestöbert werden. Verkauft wird alles, was das Kinderherz begehrt. Kaffee und Kuchen stehen zur Stärkung bereit.Noch gibt es freie Nummern für Verkäufer, die sich online auf www.flohmarkt.menschenskinder-klecken.de . registrieren können. Die Artikel können am Freitag, 19. Mai, von 16 bis 17 Uhr abgegeben werden. Nicht verkaufte Artikel können nach dem Flohmarkt um 16.30 Uhr abgeholt werden. 20 Prozent des Verkaufserlöses gehen als Spende an den Förderverein "menschenskinder" der Kita. Für die Veranstaltung und den Abbau werden noch Helfer gesucht, sie zahlen nur 10 Prozent des Erlöses an den Förderverein.