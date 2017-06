Offenes Mitmachprogramm beim "Sommerspaß" am Kiekeberg

Die Langeweile hat ein Ende: Von Dienstag, 4. Juli, bis Sonntag, 13. August, wird das Ferienprogramm „Sommerspaß“ im Freilichtmuseum am Kiekeberg in Ehestorf angeboten. Sechs Wochen lang kochen, basteln und spielen Kinder ab vier Jahren im Rahmen des kostenlosen, offenen Mitmachprogramms.Denn im Sommer gibt es am Kiekeberg viel zu entdecken: Kreative basteln mit Papier und Naturmaterialien oder kreieren eigene Kunstwerke aus Müll. Kleine Handwerker bauen Figuren aus Lehm oder werken mit Holz. Feinschmecker backen leckere Brote im alten Holzbackofen. Neugierige Entdecker führen auf dem Wasserspielplatz spannende Experimente rund um das nasse Element durch. Auf dem Wassererlebnispfad erkunden sie, wie man früher ohne Wasserhahn Wasser beschaffte. Jeden Tag gibt es mehrere wechselnde Angebote zum Mitmachen und kreativ werden.Bei verschiedenen Führungen durch das Gelände mit seinen historischen Gärten entdecken Besucher die aktuelle Sonderausstellung „Aufgeblüht! Norddeutsche Gartenkultur“. Dazu gibt es informative Vorführungen: Besucher haben die Möglichkeit dabei zu sein, wenn ein Museumsmitarbeiter den Lanz Bulldog anheizt oder ein Experte zeigt, wie handwerkliche Eisherstellung funktioniert.• Während des „Sommerspaß“ hat das Freilichtmuseum dienstags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Der Museums-eintritt beträgt 9 Euro, für Besucher unter 18 Jahren ist er kostenfrei.• Das vollständige Programm gibt es auf der Internetseite des Museums: www.kiekeberg-museum.de/sommerspass