Rasse- und Ziergeflügelschau in Klecken

Rosengarten : Schützenhaus Klecken |

kb. Klecken. In Klecken gackert und schnattert es wieder: Die große Rasse- und Ziergeflügelschau des "Nutzgeflügelzuchtvereins Klecken" findet am Samstag, 4. November, von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag, 5. November, von 9 bis 17 Uhr in der Schießsportstätte Klecken (Am Schützenweg 11) statt.

Hühner, Tauben, Enten, Gänse, Wildgeflügel und Vögel - an die 600 Tiere präsentieren sich den Besuchern und stehen zum Erwerb bereit. Der Ausstellung angeschlossen ist eine Sonderschau der Züchter Nürnberger und Fränkischer Farbentauben/Gruppe Nord. Zusätzlich gibt es für die kleinen Besucher ein buntes Unterhaltungsprogramm, bei dem u.a. gebastelt wird. Speisen und Getränke bietet die Gastronomie im Schützenhaus an.

• Für Erwachsene beträgt der Eintritt 2 Euro, Kinder besuchen die Ausstellung kostenlos.