Rock'n'Roll-Urgesteine "The Glowballs" in Klecken

Rosengarten : Poststraße 1 |

as. Klecken. Unzählige Hits zum Abrocken haben die Alt-Rocker von „The Glowballs“ im Gepäck, wenn sie am Samstag, 29. Oktober, um 20 Uhr in Klecken in der Event-Location an der Poststraße 1 aufspielen. Die Hamburger Band spielt Klassiker der Rock’n’Roll-Ära der fünfziger, sechziger, siebziger und achtziger Jahre und lässt die guten alten Zeiten des Rock‘n‘Roll wieder auferstehen. Für Gänsehaut-Momente sorgt die einmalige Reibeisenstimme von Geff Harrison (Foto, 3. v. re.), der schon mit Größen wie Carlos Santana, Manfred Mann oder Modern Talking zusammengearbeitet hat.

• Der Eintritt beträgt 10 Euro, im Vorverkauf 9 Euro. Platzreservierungen und Vorverkauf unter Tel. 04105-5018846 (täglich ab 11.00 Uhr).