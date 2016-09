Rösser in allen Farben beim "bunten" Pferdetag am Kiekeberg

tw. Ehestorf. Tief schwarze Friesen, schwarz-weiß getupfte Knabstrupper wie bei Pippi Langstrumpf oder cremefarbene Fjordpferde: Verschiedenste Fellfarben können auf dem Pferdetag am Sonntag, 25. September, im Freilichtmuseum am Kiekeberg in Ehestorf bestaunt werden. Von 10 bis 18 Uhr lautet der Themenschwerpunkt "bunt", womit die Fellfarben der Pferderassen ebenso gemeint sind wie das vielfältige Rahmenprogramm.

Die Züchtung von "bunten" Pferderassen hat eine lange Tradition. Ob getigert, gescheckt oder getupft - die mehrfarbigen Tiere sind ein besonderer Hingucker und zeigten in früheren Zeiten den Wohlstand ihrer Eigentümer. Im Barock war das Schaureiten in prachtvollen Kostümen auf bunten Pferden sehr beliebt.

Auch am Pferdetag präsentieren stolze Besitzer ihre farbenfrohen Rösser, unter anderem beim Vorführprogramm mit Dressur, Westernreiten und Quadrillen in historischen Kostümen.

Des Weiteren können sich große und kleine Besucher an diversen Marktständen über Produkte rund ums Pferd informieren, kulinarische Köstlichkeiten genießen, Holzrücken-Vorführungen erleben und Agility-Übungen mit Hunden und Pferden bestaunen.

Für Kinder gibt es ein umfangreiches Mitmach-Programm mit Ponyreiten, Hufeisenwerfen, einem Steckenpferd-Parcours und einem Holzpferd zum Voltigieren.

Wer es gemütlich angehen möchte, fährt mit der historischen Kutsche über das Museumsgelände.

• Der Eintritt beträgt 9 Euro, für Besucher unter 18 Jahren ist er frei.