Schlachtfest im Freilichtmuseum am Kiekeberg / Aktionstag rund um Verwendungsmöglichkeiten

Freilichtmuseum am Kiekeberg

as. Ehestorf. Grützwurst, Wellfleisch und Grillwurst vom Bunten Bentheimer Schwein verkosten Genießer beim Schlachtfest im Freilichtmuseum am Kiekeberg am Sonntag, 29. Januar, von 11 bis 16 Uhr.

Die traditionelle Zubereitung von Fleischspezialitäten steht beim Schlachtfest im Mittelpunkt. Im Meynschen Hof zerlegt der erfahrene Hausschlachter fachgerecht ein Buntes Bentheimer Schwein und verarbeitet dieses zu Wurst. Die Besucher erleben die verschiedenen Arbeitschritte und erfahren alles rund um die Qualität und Verwendungsmöglichkeiten der einzelnen Fleischteile.

Vor Ort können die Besucher frische Fleisch- oder Wurstprodukte verkosten, wer mag, kann zudem Dosen- oder Mettwurst mit nach Hause nehmen. Als fleischlose Alternative oder zur Ergänzung gibt es gedämpfte Kartoffeln mit Kräuterquark, für den kleinen Hunger stehen Schmalzbrote sowie Kaffee und Kuchen bereit.

Bei einem Rundgang über das Gelände erleben die Besucher eine Zeitreise: Die Darsteller der Gelebten Geschichte 1804 zeigen typische Arbeiten, die im Winter vor 200 Jahren auf einem Hof anfielen. Die Frauen spinnen oder weben Flachs und Wolle, Männer versorgen das Vieh oder reparieren verschiedene Gerätschaften.

• Erwachsene zahlen 9 Euro, unter 18 Jahren ist der Eintritt frei. www.kiekeberg-museum.de.