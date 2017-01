Ursprünglich zogen Mägde und Knechte von Hof zu Hof, um mit ihren farbenfrohen Verkleidungen und ordentlich Krach den Winter zu vertreiben. Heute wird der Faslam in vielen Dörfern mit einem Lumpenball gefeiert: An den Wochenenden zwischen Januar und März wird in verrückten Kostümen gemeinsam Party gemacht und getanzt. Wer noch eine Verkleidung sucht, findet in unserer Bildgalerie Anregungen für Last-Minute-Kostüme, die schnell, güngstig und einfach umzusetzen sind.Unterstützung erhielten wir von unserer frischgebackenen WOCHENBLATT-Mediengestalterin Vivien Meitsch, die als Make-Up Artist beim Schminken half und uns fotografierte.