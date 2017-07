Schützenfest in Nenndorf

Rosengarten : Schützenhalle |

as. Nenndorf. Das wird ein Spaß: Der Schützenverein Nenndorf lädt zum Schützen- und Volksfest ein. Von Freitag bis Montag, 7. bis 10. Juli, wird auf dem Festplatz (Am Hatzberg 9) in Nenndorf gefeiert. Die Schützen haben ein tolles Programm für Groß und Klein auf die Beine gestellt:



Freitag, 7. Juli 2017

21.15 Uhr: Kranznieder-

legung am Ehrenmal

21.30 Uhr: Großer Zapfenstreich auf dem Rathausplatz

22.15 Uhr: Feuerwerk auf dem Festplatz anschließend Kommers im Schützenhaus

Samstag, 8. Juli 2017

13 Uhr: Abholen der Kinder von der Schule (Auf dem Ast), Abholen des Kinderkönigpaares

14 Uhr: Schießen auf Scheiben und Vogel

14.30 Uhr: Kindervergnügen mit Spielen auf dem Festplatz, Ausschießen der Kinderkönige

17.30 Uhr: Proklamation der Kinderkönige auf dem Festplatz

Samstag, 8. Juli 2017

21 Uhr: Sommerball im Schützenhaus mit DJ Frank Schwartau (Eintritt frei)

Sonntag, 9. Juli 2017

10 Uhr: Plattdeutscher Gottesdienst in der Kreuzkirche

13.30 Uhr: Festumzug durch Nenndorf

15 Uhr: Schießen auf Scheiben, Ausschießen des Jung-

schützenkönigs, Ausschießen des Bürgerkönigs, Schießen für Jedermann

15:30 Uhr: Gemütliches Beisammensein mit Kaffee und Kuchen im Schützenhaus, Platzkonzert auf dem Festplatz

Montag, 10. Juli 2017

10.30 Uhr: Einkehr im Rathaus

11.15 Uhr: Schützenfrühstück im Schützenhaus

14 Uhr: Schießen auf Scheiben und Vogel, Ausschießen des Bürgerkönigs, Schießen für Jedermann

19.30 Uhr: Proklamation des neuen Schützenkönigs auf dem Sportplatz

20.30 Uhr: Festball im Schützenhaus mit DJ Stefan Teich (Eintritt frei)

Der Festplatz ist am Freitag ab 18 Uhr und von Samstag bis Montag jeweils ab 14 Uhr geöffnet

Schützenkönig Gerd Müller will seinen Abschied richtig feiern „Das war einfach ein rundum tolles Jahr“, lautet das Fazit des scheidenden Schützenkönigs Gerd Müller. Gemeinsam mit seiner Königin Sabine und den Adjutantenpaaren Jani und Wolfgang Elfert, Kerstin Heinrich und Hans-Joachim Böttcher, Kerstin und Bernd Lühmann sowie Anke und Hans-Hermann Schmanns hat der Nenndorfer auf vielen Bällen getanzt. Höhepunkt war dabei der Kreiskönigsball in Tostedt und der eigene Königsball. „Die Stimmung war super, ich hätte nicht gedacht dass so viele Leute kommen“, sagt der 57-Jährige.

Gerd Müller ist, mit Unterbrechung, schon seit über 40 Jahren im Schützenverein Nenndorf. 1997 war Müller schon Vizekönig. An den Moment, als der Vogel heruntergefallen ist, kann er sich noch gut erinnen. „Ich habe einfach draufgeschossen, plums und fertig“, sagt Müller. Und fügt hinzu: „Zu Anfang schlägt das Herz aber doch schon ein bisschen schneller.“ Besonders schön: Als Gerd Müller die Königswürde errungen hat, war sein Sohn Alex amtierender Vizekönig, so dass sie einige Termine gemeinsam bestreiten konnten.

Bevor es im Herbst mit dem Wohnwagen in den Urlaub geht, will das Königsgespann beim Schützenfest Vollgas geben. „Wir lassen es noch mal richtig krachen“, verspricht der scheidende König. Neben dem abwechslungsreichen Programm für die Kleinen mit Autocooter, Karussell und Laser-Gewehrschießen haben die Nenndorfer für große Schützenfestbesucher gleich zwei Bälle mit Top-DJs auf die Beine gestellt. Gerd Müller freut sich auf rege Beteiligung aus Nenndorf und den Nachbarorten. Ob sich Gerd Müllers größter Wunsch, als scheidende Majestät die Königswürde an einen Nachfolger übergeben zu können, erfüllt, wird bei der Proklamation am Montag, 10. Juli, bekannt gegeben.