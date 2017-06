Schützenfest in Sieversen: Matthias „Der Bodenständige“ Tippe dankt ab

Rosengarten : Schützenverein Sieversen |

as. Sieversen. „Ich freue mich schon darauf, gemeinsam mit Schützen und Bürgern ein tolles Fest zu feiern“, lädt Matthias „Der Bodenständige“ Tippe, scheidende Majestät des Schützenvereins Sieversen-Leversen, ein zum Schützen- und Dorffest von Freitag bis Sonntag, 30. Juni bis 2. Juli, auf dem Festplatz (Schwarzer Weg) in Sieversen.



„Ich hatte ein tolles Jahr“, blickt der 48 Jahre alte Naturfreund und passionierte Jäger zurück. Besonders schön: auch seine Familie war erfolgreich. Tochter Julia ist Damenkönigin, Nichte Hannah ist Jugendkönigin. Gemeinsam mit Königin Tina Schubert und den Adjutantenpaaren Christoph Greve und Steffi Früchtenich sowie Martin und Sandra Erdmann hat Matthias Tippe viel unternommen. Höhepunkte waren der Kreiskönigsball in Tostedt, die Bälle der Nachbarvereine und natürlich der eigene Königsball, bei dem der Baggerfahrer aus einer Sandkiste mit einem Spielzeugbagger Geldspenden für die Jugendarbeit des Vereins baggern durfte. „Das Jahr hat uns enger zusammengebracht“, ist sich das Königsgespann einig. Nach dem Schützenfest geht es gemeinsam los: Eine Reise auf der Aida ist gebucht. „Da können wir uns dann vom Königsjahr erholen“, lacht Tippe.

Die Schützen haben für das Fest ein buntes Programm für die ganze Familie auf die Beine gestellt. „Ohne die Unterstützung unserer Sponsoren wäre das sicher nicht möglich gewesen“, bedankt sich Matthias Tippe.

Los geht‘s am Freitag um 18.15 Uhr, wenn der Spielmannszug vom Festplatz aus zu seinem Ummarsch durch Sieversen startet. Ziel ist der Hof von Majestät Matthias Tippe (Hauptstr. 64) in Sieversen, auf dem der Zapfenstreich stattfindet.



Am Samstagmorgen um zehn Uhr eröffnet der scheidende König dann das Vogelschießen. Von 14.30 bis 17.30 Uhr stehen die Kinder im Mittelpunkt: Ein Höhepunkt ist die 16 Meter lange Rollenrutsche. Nach so viel Action brauchen Groß und Klein eine Stärkung: Ab 16 Uhr erwartet die Besucher ein reichhaltiges Kuchenbuffet im Festzelt. Bei der XXL-Dance-Party sorgt DJ Piefke ab 20 Uhr für Stimmung auf der Tanzfläche.

Sparfüchse kommen am Sonntag auf ihre Kosten: In der Zeit von 11 bis 13 Uhr kostet Bier nur 1 Euro. Das Kindervergnügen mit Schmink-Ecke findet ab 14.45 Uhr statt, alkohol-

freie Getränke gibt es dann ebenfalls für 1 Euro.

Wer Matthias Tippe als Schützenkönig ablöst, wird um 19.30 bei der Proklamation angegeben. Anschließend wird ab 20 Uhr im Festzelt mit DJ Piefke gefeiert.

Das Festprogramm: Freitag, 30. Juni:

18.15 Uhr: Ummarsch durchs Dorf, Start am Festplatz (Schwarzer Weg) in Sieversen

21.50 Uhr: Zapfenstreich auf dem Hof von Majestät Matthias Tippe (Hauptstr. 64) in Sieversen

Samstag, 1. Juli:

8 Uhr: Wecken beim König Matthias Tippke

9.30 Uhr: Abmarsch zum Festplatz

10 - 11.45 Uhr: König Matthias Tippe eröffnet das Vogelschießen

12 - 14 Uhr: Festessen im Festzelt

14.30 - 17.30 Uhr: KIDS FUN mit 16 Meter Rollenrutsche

15 - 18 Uhr: Schießen auf Vogel und Scheiben

15.30 - 18 Uhr: Schießen der Jugend auf den Vogel

16 Uhr: Eröffnung des Kuchenzeltes

18 Uhr: Ausschießen des Piepen-Königs mit Pfeil und Bogen

20 Uhr: XXL-Dance-Party mit DJ Piefke, Eintritt frei

Sonntag, 2. Juli:

ab 11 Uhr: Schießen auf Vogel und Scheiben, Schießen der Jungschützen und des Spielmannszugs auf Pokal und Orden

11 - 13 Uhr: Happy Hour: Bier 1 Euro

14.15 Uhr: Abholen der Kinder beim Gasthaus Peters (Quellenweg 2)

14.45 Uhr Kinderver-

gnügen mit Schmink-Ecke,

alkoholfreie Getränke für 1 Euro

15 Uhr: Vogelstechen des Kinderkönigs, Kuchenzelt

19.30 Uhr: Proklamation

ab 20 Uhr: Im Anschluss Großer Festball im Festzelt mit DJ Piefke, Eintritt frei