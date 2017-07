Schützenfest in Vahrendorf

Rosengarten : Schützenhaus Vahrendorf |

as. Vahrendorf. In Vahrendorf wird gefeiert: Die Mitglieder des Schützenvereins Vahrendorf um Schützenkönig Marc Janz „Der Tausendsassa“ und Königin Elke laden zum Schützenfest ein und haben ein tolles Programm auf die Beine gestellt: Ob der große Zapfenstreich am Freitag, Disco am Samstag, Kinderfest oder plattdeutsche Comedy mit „Jott em“ am Sonntag - das Fest bietet viele Höhepunkte für die ganze Familie.

Das Festprogramm: Freitag, 14. Juli

17 Uhr: Festplatzeröffnung

18 Uhr: Ausmarsch durch Sottorf mit dem Spielmannszug und dem Blasorchester „die Lüneburger Jäger“, Start beim Hotel Cordes (Sottorfer Dorfstr. 2)

ca. 18.30 Uhr: 1. Stopp am Parkplatz Alvesen

ca. 19.15 Uhr: 2. Stopp beim Jugendkönig Hauke Schröder, Hof H. Schröder (Am Sand-

berg 50)

ca. 19.55 Uhr: Kranzniederlegung auf dem Ehrenfriedhof

ca. 20.35 Uhr: Ankunft Kiekeberg Gasthaus „Schuster“ (Am Kiekeberg 5)

ca. 21.20 Uhr: 3. Stopp Vizekönig und Damenkönigin bei Martin Piotrowski (Am Kiekeberg 7)

ca. 22 Uhr: Ankunft Königsburg (Ehestorfer Dorfstr. 8),

Großer Zapfenstreich, anschließend Kommers



Samstag, 15. Juli

9 Uhr: Schießen auf Orden und Preise

11 Uhr: Traditionelles Schützenfrühstück

Samstag, 15. Juli

13.30 Uhr: Antreten der Schützen zum Abholen des

Königs

14 Uhr: Schießen auf allen Ständen

ab 15 Uhr: Schießwettbewerbe auf Kinder-, Jugend- und Hühnerkönigswürde; Platzkonzert mit den Lüneburger Jägern

21 Uhr: Saturday Night Disco mit DJ Martin, Eintritt 5 Euro, Getränke-Gutschein nach Wahl



Sonntag, 16. Juli

6 Uhr: Wecken durch den Spielmannszug

9 Uhr: König Marc Janz, „Der Tausendsassa“, eröffnet das Vogelschießen; Schießen auf Orden und Preise

10 Uhr: „Jott-em“ tritt im Schützenhaus auf, Eintritt frei

13.15 Uhr: Sammeln der Schützen im Vereinslokal

13.45 Uhr: Abmarsch der Schützenkompanie zum Schulhof, sammeln der Kinder

14 Uhr: Marsch der Kinder zum Kindervergnügen auf dem Festplatz

16 Uhr: Proklamation der neuen Kinderkönige, Preisverleihung

18.30 Uhr: Antreten der Schützen im Vereinslokal

19 Uhr: Proklamation des neuen Haupt-, Jugend- und Bürgerkönigs, anschließend Schützenball mit DJ Lars, der Eintritt ist frei.

"Das war einfach unbeschreiblich" (as). „Das Jahr war unbeschreiblich genial! So schön habe ich es mir nicht vorgestellt“, sagt Marc Janz, scheidender König der Vahrendorfer Schützen, begeistert. Der 32-Jährige ist seit seiner Jugend Mitglied im Schützenverein Vahrendorf und war schon Kinder-, Jugend- und Vizekönig.

Sei es die Ausfahrt mit dem Spielmannszug nach Binz oder die Schützenbälle der Nachbarvereine, das Königsjahr hatte viele Höhepunkte für den 32-Jährigen. Gern erinnert sich der Handwerkstmeister im Karosserie- und Fahrzeugbau auch an seinen eigenen Königsball. „Wir haben den Saal wie eine alte Werkstatt aus den sechziger Jahren gestaltet, mit alten Werbeschildern, Schrauben und Muttern“, erzählt Janz.

Ob bei den Schützen oder in der Freiwilligen Feuerwehr Ehestorf, Janz engagiert sich für die Nachwuchsförderung. Der passionierte Jäger freut sich schon darauf, seine Königswürde an einen Nachfolger zu übergeben.