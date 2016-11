Staunen und Stöbern: Kunsthandwerk, Antik und Ambiente in Eckel

Rosengarten : Kunsthandwerk, Antik und Ambiente |

as. Eckel. Zum Staunen und Genießen lädt die Ausstellung „Kunsthandwerk, Antik und Ambiente“ bei Familie Einfeldt in der Bahnhofstraße 12 in Eckel ein. Am Samstag, 12. November, von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 13. November, von 11 bis 17 Uhr präsentieren rund 30 Aussteller ihre anspruchsvollen und außergewöhnlichen Arbeiten. Erstmalig ist es möglich, die Ausstellung im gemütlichen abendlichen Ambiente bei stimmungsvoller Beleuchtung zu genießen. Die Besucher stöbern an zwei Tagen zwischen Antikem, Kuriosem und Vorweihnachtlichem und erleben, wie die Aussteller ihre Produkte vor Ort anfertigen. Darunter Schmuck aus Glasperlen, Polsterarbeiten, individuelle Hutkreationen, Regionales aus der Landwirtschaft und Leckeres für den Gaumen. Für das leibliche Wohl sorgt das Team vom REWE-Supermarkt in Klecken.

„Es ist uns ein Anliegen, mit dieser Veranstaltung traditionsreichen sowie innovativen Gewerken zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen“, sagen die Organisatorinnen Eleonore Einfeldt und Sabine Lüttel.

• Der Eintritt ist frei.