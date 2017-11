"Süßer Sonntag" am Kiekeberg in Ehestorf

Freilichtmuseum am Kiekeberg , Am Kiekeberg 1 , 21224 Rosengarten-Ehestorf DE

tw. Ehestorf. Ob handgefertigte Bonbons, Schokoladenkonfekt oder salziges Lakritz - am Sonntag, 12. November, dreht sich im Agrarium des Freilichtmuseums am Kiekeberg in Ehestorf alles um Süßigkeiten. Von 10 bis 18 Uhr können Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen und erfahren, wie die Leckereien entstehen. Kleine Marktstände laden zum Entdecken und Probieren ein.

Regionale Manufakturen präsentieren auf dem Markt des "Süßen Sonntags" ihre verführerischen Gaumenfreuden - darunter befinden sich nicht nur Kalorienbomben, sondern auch figurenschonende Naschereien. Neben dem Verköstigen steht außerdem die Herstellung der Leckereien im Mittelpunkt: Erstmals in diesem Jahr backt Konditor Dierck Eisenschmidt zusammen mit seinen Auszubildenden Baumkuchen. Und das Zuckerstudio Kanzelmeyer modelliert vor den Augen der Besucher filigrane Figuren aus Zucker.

Für Kinder gibt es ein ganz besonderes Programm: Sie basteln, backen süßes Stockbrot über dem Lagerfeuer oder zaubern Köstlichkeiten in der Lehrküche.

Wer zwischendurch eine deftige Mahlzeit bevorzugt, bekommt diese am Stand des Museumsgasthofes „Stoof Mudders Kroog“.

• Der Eintritt beträgt 9 Euro, für Besucher unter 18 Jahren ist er frei.