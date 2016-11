Süßer Sonntag - Leckeres Handwerk im Freilichtmuseum am Kiekeberg

Lakritze, kandierte Blüten, Fruchtmuse, Sirup oder Stollen - Naschkatzen kommen am Sonntag, 6. November, im Freilichtmuseum Am Kiekeberg (Am Kiekeberg 1) in Ehestorf auf ihre Kosten, denn am „Süßen Sonntag“ dreht sich alles um köstliches Naschwerk. Von 10 bis 18 Uhr werfen Besucher einen Blick hinter die Kulissen und erfahren, wie die Leckereien entstehen. 25 ausgesuchte Manufakturen und Aussteller zeigen ihr Können und bieten ihre Produkte auf dem Süßwaren-Markt zum Probieren und Kaufen an.Wie aus Zucker filigrane Figuren modelliert werden, aber auch wie traditioneller Baumkuchen nach altem Rezept entsteht, erleben die Besucher des Marktes. Für Kinder bietet der „Süße Sonntag“ ein kreatives Bastelprogramm sowie Mitmachangebote in der Lehrküche. Am gemütlichen Lagerfeuer backen junge Besucher Stockbrot.Der „Süße Sonntag“ findet im Agrarium des Freilichtmuseums statt. Die Ausstellungswelt zeigt auf 3.300 Quadratmetern und mit vielen Mitmachmöglichkeiten, wie Essen hergestellt wird.• Eintritt: Erwachsene 9 Euro, Besucher unter 18 Jahren frei. Infos auf www.kiekeberg-museum.de