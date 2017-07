„SymphonING“: Studierende der TU Hamburg-Harburg konzertieren am Kiekeberg

tw. Ehestorf. Bereits zum siebten Mal gestaltet „SymphonING“, das Orchester der Technischen Universität Hamburg-Harburg (TUHH), ein stimmungsvolles Sommerkonzert im Freilichtmuseum am Kiekeberg in Ehestorf. Veranstaltungsgebäude ist am Samstag, 15. Juli, um 18 Uhr das Agrarium. Das Schaumagazin bietet mit seinen historischen Landmaschinen eine besondere Kulisse und erhält extra für diesen Abend eine aufwändige Beleuchtung. Auf dem abwechslungsreichen Programm stehen klassische Stücke von Komponisten wie Ludwig van Beethoven, Edward Elgar und Dmitri Schostakowitsch bis hin zu moderner Filmmusik.

Im Orchester „SymphonING“ musizieren rund 40 Studierende der TUHH, Mitarbeiter, Schüler der Akademie Hamburg sowie junge Berufstätige. Sie verbindet die Freude am Zusammenspiel im Orchester. „SymphonING“ tritt in der Besetzung eines klassischen Symphonieorchesters auf: mit Streichern, Holz- und Blechbläsern sowie Schlagwerk und Klavier.

Des Weiteren ist mit dem Besuch des Konzertes der Eintritt im Museum inklusive. Somit können Besucher vor dem Konzert einen Spaziergang über das Museumsgelände unternehmen und dieses in der Zeit zwischen 10 und 18 Uhr erkunden.

• Die Karten kosten (inklusive Museumseintritt) für Erwachsene 10 Euro, für Schüler und Studenten 5 Euro. Erhältlich sind diese an der Kasse des Freilichtmuseums, Reservierungen sind unter Tel. 040 - 790176-25 möglich.