"Tanz in den Mai" mit Pascal Krieger in Klecken

Rosengarten : Zur Linde |

ce. Klecken. Aktuelle Partyhits, Kultschlager und Chart-Ohrwürmer haben der beliebte Schlagersänger und Entertainer Pascal Krieger und DJ Matze im Gepäck, wenn sie beim "Tanz in den Mai" am Sonntag, 30. April, ab 20 Uhr im Kleckener Restaurant "Zur Linde" (Poststraße 21) auftreten. Krieger präsentiert auch Songs aus seinem neuen Album. Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro, an der Abendkasse 12 Euro inklusive Begrüßungsdrink. - Infos unter www.pascal-krieger.de.