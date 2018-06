Termine für Tierfreunde

Einmal als Tierpfleger mithelfen und einen Stall ausmisten, den Wildpark-Schatz finden oder wie ein Falkner einen Greifvogel auf dem Arm halten - auch in den Ferien gibt es im Wildpark Schwarze Berge immer etwas zu erleben.Das Natur-Erlebnis-Zentrum bietet im Wildpark Schwarze Berge während der Ferien viele tolle Tage mit verschiedenen Themen an, an denen die Kinder Wild- und Haustiere näher kennen lernen.Kinder ab sechs Jahren füttern die Kaninchen oder gehen auf Schatzsuche. Kinder ab neun Jahren pflegen Frettchen, besuchen die Wölfe, halten einen Greifvogel auf dem Arm oder pirschen mit einem GPS-Gerät durch den Wildpark. Familien testen ihr tierisches Wissen im Rahmen einer Wild- und Waldrallye am Sonntag, 22. Juli, um 11 Uhr.• Die Teilnahme an einem Thementag kostet 19,50 Euro. Im Preis enthalten sind der Eintritt, das Tagesprogramm, ein Wildpark-Diplom, Wurst oder Pommes, ein Getränk und ein Eis. Anmeldung unter Tel. 040-81977470. Anmeldeschluss ist jeweils drei Tage vor der Veranstaltung. Mehr Infos unter www.wildpark-schwarze-berge.de.