Thomasfest in Klecken

as. Klecken. Die Stiftung der Thomasgemeinde Klecken lädt zu einem Fest für die ganze Familie ein: Das traditionelle Thomasfest wird am Sonntag, 30. Juli, von 15 bis 18 Uhr im Gemeindehaus und Kirchgarten der Thomasgemeinde (An der Thomaskirche 2) in Klecken gefeiert. Bei leckerem selbstgebackenen Kuchen sowie Kaffee, Tee und Säften werden Bekanntschaften aufgefrischt und neue geschlossen. Kinder fahren mit der Seilbahn und testen die Go-Carts. Nicht fehlen darf das beliebte Tennisschläger-Umwerfen, hier gibt es hübsche Preise zu gewinnen.