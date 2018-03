Tierischer Spaß mit großem Eierzählen im Wildpark Schwarze Berge

Ostermarkt, Kinder-Basteln und Freikarten-Gewinnspiel

tw. Rosengarten. Wenn im Streichelgehege immer mehr niedliche Tierkinder ihre ersten Schritte wagen, wird es Zeit für das "Osterspaß"-Programm im Wildpark Schwarze Berge (Am Wildpark 1) in Rosengarten-Vahrendorf.Den Auftakt bereitet zwei Wochen vor dem Fest eine Neuerung in der idyllisch gelegenen Parkanlage vor den Toren Hamburgs: Erstmals locken zum bunten Ostermarkt am Samstag und Sonntag, 17. und 18. März, jeweils ab 9.30 Uhr zahlreiche Kunsthandwerker mit ihren Exponaten und Arbeiten in die Halle am Storchenteich. Vom kunstvoll bemalten Ei bis zum reizenden Hasen und liebevoll gearbeiteten Küken gibt es allerlei handgefertigte Osterdekorationen zu erwerben.Wer lieber selber basteln möchte, kommt am Karfreitag, 30. März, ab 11 Uhr zum Kinder-Osterbasteln vorbei, um kleine Osterhasen und zauberhafte Frühlings-Dekoration anzufertigen. Um eine Anmeldung wird gebeten unter Tel. 040 - 81977470. Die Kosten betragen 3 Euro für Material (zuzüglich ermäßigtem Eintritt).Außerdem beginnt am Ostersonntag und -montag, 1. und 2. April, ab 9 Uhr das traditionelle Ostereierzählen im Wildpark Schwarze Berge. Kleine und große Besucher können einfach am Ende des spannenden Wildpark-Rundgangs die Zahl der entdeckten Eier notieren und mit etwas Glück Freikarten für den nächsten Wildpark-Besuch gewinnen.