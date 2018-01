Traditionelles Schlachtfest im Freilichtmuseum am Kiekeberg am 28. Januar

Jetzt schon mal vormerken: Das Freilichtmuseum am Kiekeberg (Am Kiekeberg 1) in Ehestorf veranstaltet am Sonntag, 28. Januar, von 11 bis 16 Uhr wieder sein traditionelles Schlachtfest.Grützwurst, Wellfleisch oder Grillwurst vom Bunten Bentheimer Schwein: Besucher schauen einem Schlachter über die Schulter und erleben die handwerkliche Verarbeitung des Fleisches. Im Hof Meyn zerlegt ein Hausschlachter fachgerecht ein Buntes Bentheimer Schwein und verarbeitet dieses zu Wurst. Interessierte erleben die verschiedenen Arbeitsschritte und erfahren alles rund um die Qualität und Verwendungsmöglichkeiten der einzelnen Fleischteile. Außerdem gibt es eine kleine Ausstellung zu Schlachtgeräten und einen Schlachtfilm. Ein Fleischer führt dort auch eine Dosenverschlussmaschine vor.Passend zur kalten Jahreszeit gibt es heißes Sauerkraut oder Grünkohl mit Grützwurst, Wellfleisch und Bratwurst, Schlachtbrühe und Schmalzbrot vom Bunten Bentheimer Schwein. Zu den Kartoffeln aus dem historischen Kartoffeldämpfer gibt es Quark. Das Fleisch der Bunten Bentheimer Schweine können die Besucher als Dosen- und Mettwurst auch mit nach Hause nehmen. Sie unterstützen so die Haltung der Tiere im Freilichtmuseum und tragen so zum Erhalt dieser speziellen, vom Aussterben bedrohten Rasse bei. Am Kiekeberg leben die Schweine artgerecht in dem rund 300 Jahre alten Schweinestall eines Heidebauernhofes.Aufgrund ihrer hohen Schlachtausbeute waren Schweine bis in das 20. Jahrhundert hinein das wichtigste Vieh der Landbevölkerung. Das Fleisch wurde gepökelt, geräuchert oder eingelegt. Nur an wenigen Tagen im Jahr wurde es frisch genossen, etwa zu den Hausschlachtungen im Winter. Waren die anstrengenden Arbeiten beendet, fand schließlich ein Schlachtfest statt.• Erwachsene zahlen 9 Euro, unter 18 Jahren ist der Eintritt frei. www.kiekeberg-museum.de