Tunerschaft lädt zu Wanderung ein

ab. Tötensen-Westerhof. Zu ihrer alljährlichen Wanderung lädt die Tunerschaft Westerhof am Montag, 3. Oktober, von 10 bis 13 Uhr ein. Treffpunkt ist an der Sporthalle Westerhof, Am Gehege. Die Wanderung wird von der zertifizierten Natur- und Landschaftsführerin im Regionalpark Rosengarten, Dagmar Bellut, geführt.

In der Pause wird eine kleine Verpflegung angeboten.

Anmeldung bis zum 26. September unter Tel. 04108 - 6534. Kosten für Nichtmitglieder: 3 Euro.