Volks- und Schützenfest Tötensen-Westerhof

Rosengarten : Schützenplatz Westerhof |

as. Westerhof. Das wird ein Fest für die ganze Familie: Majestät Klaus Wilkens, seine Königin Bettina und der Schützenverein Tötensen-Westerhof laden ein zum Schützenfest vom 21. bis 23. Juli auf dem Schützenplatz (Westerhofer Str. 67) in Westerhof.

König Klaus Wilkens ist „der Wiederholungstäter“: Vor 30 Jahren war er bereits König. „Beim Abdanken habe ich schon gesagt ‚Wenn noch mal König, dann in 30 Jahren‘“, erinnert sich der 57-Jährige.

Gemeinsam mit seinen Adjutanten Hermann Höper, Peter Weseloh und Bernd Krivohlavek hat er ein tolles Jahr erlebt. Gern erinnert er sich an den Kreiskönigsball in Tostedt: „Wir sind mit 50 Mann hingefahren, das war toll. Wir haben schon auf dem Hinweg im Bus einen Riesenspaß gehabt“, sagt Klaus Wilkens. Bei seinem eigenen Königsball hat er den Saal passend zu seinem Hobby, der Jagd, dekoriert.

Gemeinsam mit seiner Bettina ist Klaus Wilkens gern in der Natur unterwegs. Der persönliche Höhepunkt für den Betriebsleiter: Sein Sohn Timm wird als Tambourmajor den Zapfenstreich am Freitagabend anführen. „Ich hoffe, dass viele Bürger mit uns feiern wollen. Beim Zapfenstreich, beim Platzkonzert, beim Kindervergnügen oder der Party am Samstag“, sagt der scheidende König.



Freitag, 21. Juli:

17 Uhr: Sammeln der Schützen auf dem Hof von Bernd Stemmann, Hamburger Str. 29a

17.30 Uhr: Umzug mit Kranzniederlegung am Ehrenmal

Marschweg:

Hamburger Str. - Woxdorfer Weg - Birkenweg - Wiesengrund - Woxdorfer Weg - Hamburger Str. - Westerhofer Str. - Ehrenmal/Kranzniederlegung - Am Kaßberg - Westerhofer Str.



ca. 21 Uhr:

Großer Zapfenstreich zu Ehren „S. M. Klaus der Wiederholungstäter“, Westerhofer Str. 42a, Abmarsch zum Schützenplatz, anschließend Kommers im Festzelt



Samstag, 22. Juli:

7 Uhr: Wecken des Königs durch den Spielmannszug

10 Uhr: Eintreffen der Schützen am Schießstand, Beginn des Vogelschießens



Samstag, 22. Juli:

11 Uhr: Traditionelles Schützenfrühstück mit Ehrungen im Festzelt am Schießstand

13.30 bis 18 Uhr: Schießen auf den Vogel sowie Orden-, Preis- und Glücksscheiben, Preiswürfeln im Schießstand

14.30 Uhr: Platzkonzert mit Blasmusik am Festzelt

20 Uhr bis 2 Uhr: Disco mit DJ, Eintritt frei; Happy Hour von 21 bis 22 Uhr: alle Getränke für 1,50 Euro



Sonntag, 23. Juli:

10.30 Uhr: Katerfrühstück im Schützenhaus

12.30 Uhr: Abmarsch zum schützenkönig. Schießen auf allen Ständen und Preisknobeln

15 Uhr: Kinderschützenfest, Abholung der Kinder vom Hof der Familie Hoppe (Westerhofer Str. 49) durch den Spielmannszug

19 Uhr: Proklamation des neuen Schützenkönigs

20 Uhr: Großer Festball