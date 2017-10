Vom Sticken und Stricken: Handarbeitstag im Freilichtmuseum am Kiekeberg

as. Ehestorf. Stricken, Nähen, Filzen oder Weben - am Sonntag, 5. November, von 10 bis 18 Uhr dreht sich im Freilichtmuseum am Kiekeberg (Am Kiekeberg 1) in Ehestorf alles rund um traditionelle und moderne Handarbeitstechniken.

In der Handarbeitsstraße führen Experten Techniken wie Sticken, Häkeln, Maschinenstricken oder Klöppeln vor. Außerdem zeigen sie Kreuz- und Klosterstich, Ferse und Spitze an selbst gestrickten Strümpfen und die alte Technik des Nadelbindens.

In Einführungskursen legen Erwachsene an der Nähmaschine selber Hand an. Auch Kinder probieren ihre eigenen Fähigkeiten: Von Filzen über Sticken, Nähen und Bommel binden bis hin zum Stoffdrucken und Flachsbrechen gibt es ein vielfältiges Mitmachangebot.

Die Besucher stöbern auf dem Wolle- und Stoffmarkt und entdecken bunte und schlichte Stoffe, grobe und feine Wolle, traditionell hergestellte Textilien, Handarbeitswaren, Anleitungen und Muster. Das Angebot reicht von Schmuck und Accessoires über exklusive Mode bis hin zu Tischwäsche sowie Wand- und Raumschmuck.

• Erwachsene zahlen 9 Euro, für Besucher unter 18 Jahren ist der Eintritt frei.