Weihnachten "op Platt" - Konzert der „Appletown Washboard Worms“ im Freilichtmuseum

as. Ehestorf. „Appeldwatsch“ lautet der Name, unter dem die bekannte Skiffle-Band „Appletown Washboard Worms“ mehrere plattdeutsche Weihnachtskonzerte im Landkreis Harburg bestreitet. Am Samstag, 26. November, und Sonntag, 27. November, jeweils um 18.15 Uhr, spielen die Musiker im Tanzsaal des Freilichtmuseums am Kiekeberg (Am Kiekeberg 1) in Ehestorf. Das Konzert bildet den stimmungsvollen Abschluss des Weihnachtsmarktes des Kunsthandwerker im Freilichtmuseum.

Die Vollblutmusiker, die aus verschiedenen Nationen stammen, präsentieren die „Internationale Skiffle-Wiehnacht op Platt“. Der Norweger Finn Olaf Walter erzählt vom Weihnachtsfest in seiner Heimat und trägt norwegische Lieder vor. Helmut Staurnig, der Teufelsgeiger aus Österreich, überrascht mit fetzigen Soli auf seiner Country-Fiddle. Der Hamburger Jazzer, Klaus Lüers, steuert plattdüütsche Pianoschlager aus seiner Heimat, dem Ammerland, bei. Wolfgang Hilke moderiert das Konzert auf Platt und gibt eigene Songs und plattdeutsche Gassenhauer zum Besten. Abgerundet wird das eigenwillige Weihnachtsprogramm durch gefühlvolle Balladen und schräge Weihnachtsgeschichten des Banjo-Spielers Carsten Meins.

• Eintritt 13 Euro (inkl. Eintritt zum Weihnachtsmarkt). Kartenvorverkauf im Eingangsgebäude des Freilichtmuseums am Kiekeberg oder unter Tel. 040-7901760.