Weihnachtskonzert in der Kreuzkirche

ah. Nenndorf. Zu ihrem traditionellen Benefiz-Konzert lädt der Männergesangverein Dibbersen (MGV) zussammen mit dem Frauenchor am Montag, 4. Dezember, um 19 Uhr in die Kreuzkirche Nenndorf (Kirchenstraße 1) ein.

Unterstützt wird der Chor von der Liedertafel Amphion Klecken. Die musikalische Leitung des Konzerts hat Martin Wille.

Die Chöre möchten die Besucher in die vorweihnachtliche Zeit einstimmen. Der Eintritt der Veranstaltung ist frei, um Spenden zugunsten der Kreuzkirchengemeinde wird gebeten.