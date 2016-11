Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker

Weihnachtsstimmung liegt in der Luft, wenn im Freilichtmuseum am Kiekeberg über 100 Aussteller von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. November und 9. bis 11. Dezember, ihr selbstgefertigtes Kunsthandwerk zeigen. Der Kunsthandwerkermarkt ist jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.Im idyllischen Ambiente des Freilichtmuseums finden Besucher ein umfangreiches Angebot an Weihnachtskrippen, Zinnschmuck, Holzspielzeug und Wohnaccessoires, Buchbindearbeiten, Glaskunst, Figuren aus Ton, Malereien, Lampen, Kerzen, Bekleidung und vielem mehr. In der Museumsbäckerei werden Kekse und Kuchen gebacken. Ein buntes Mitmachprogramm für Kinder rundet das Angebot ab.Mit Punsch, Glühwein, Maronen, Bratwurst und dem Kiekeberger Rahmbrot gestärkt, schlendern die Besucher über das Gelände und erhaschen vielleicht einen Blick auf den Weihnachtsmann, der mit einer Pferdekutsche über das Gelände fährt und einen Sack voller Schokolade für die Kinder dabei hat.• Aus Anlass des Weihnachtsmarktes ist der Eintritt in das Museum für Erwachsene auf 6 Euro reduziert, Besucher unter 18 Jahren haben freien Eintritt.