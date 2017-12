Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum am Kiekeberg

as. Ehestorf. Weihnachtsstimmung liegt in der Luft im Freilichtmuseum am Kiekeberg (Am Kiekeberg 1) in Ehestorf: Von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Dezember, jeweils von 10 bis 18 Uhr, verwandelt sich das Museum wieder in einen Weihnachtsmarkt. Über 130 Aussteller aus ganz Deutschland zeigen ihr selbstgefertigtes Kunsthandwerk in nostalgischem Ambiente. Beim Stöbern zwischen einzigartigen Produkten wie Weihnachtskrippen, Zinnschmuck, Holzspielzeug, Buchbindearbeiten, Glaskunst, Figuren aus Ton, Malereien, Lampen, Kerzen und vielem mehr entdecken die Besucher auch das eine oder andere Geschenk für den Heiligen Abend. Der Duft von Zimt, Vanille und Nelken weht aus der Museumsbäckerei herüber, wo frische Kekse und Christstollen auf die Besucher warten. Beim Mitmachprogramm schleifen die Kleinen Bernstein, ziehen und dekorieren ihre eigene Kerze oder backen Kekse.

Mit Punsch, Glühwein, Maronen, Bratwurst oder dem Kiekeberger Rahmbrot gestärkt, schlendern die Besucher über das Gelände und erhaschen vielleicht einen Blick auf den Weihnachtsmann, der eine Überraschung für die Kinder dabei hat.