Wer schafft das Sportabzeichen? Rosengarten-Sportfest für Kinder und Jugendliche

Rosengarten : Sportplatz Tötensen |

as. Nenndorf. Weitsprung, Kugelstoßen oder Sprint sind nur einige der Disziplinen, in denen Kinder und Jugendliche beim Rosengarten-Sportfest am Sonntag, 25. September, ab 10.30 Uhr auf der Sportanlage in Tötensen die Prüfungen für das Sportabzeichen ablegen können. Neben den leichtathletischen Disziplinen haben die Kinder auch die Möglichkeit, die für das Sportabzeichen notwendige Schwimmprüfung abzulegen: Ein kostenloser Shuttleservice bringt die Kinder zum Hittfelder Schwimmbad. Wer seine Schwimmfertigkeit bereits unter Beweis gestellt hat, kann den Nachweis bis zum 22. Oktober nachreichen. Ziel des Sportfestes, das in diesem Jahr vom TuS Nenndorf ausgerichtet wird, ist es, möglichst viele Kinder für den Sport zu begeistern.

• Startzeiten: Die Jahrgänge 2006 bis 2009 beginnen ab 10.30 Uhr, die Jahrgänge 2002 bis 2005 fangen ab 11.30 Uhr an und die Jahrgänge 1999 bis 2001 können ab 12.30 Uhr das Sportabzeichen erwerben. Anmeldung vor Ort am Info-Stand.

Für die Veranstaltung werden noch Helfer gesucht. Mehr Infos bei Susanne Richardt unter Tel. 04108-3317 oder bei Andrea Peters unter Tel. 04108-7989.