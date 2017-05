Zeitreise in die 1950er Jahre: Oldtimertreffen im Freilichtmuseum am Kiekeberg

as. Ehestorf. Fahrzeugklassiker Baujahre 1950 bis 1979 stehen im Mittelpunkt des Oldtimertreffens im Freilichtmuseum am Kiekeberg (Am Kiekeberg 1) in Ehestorf am Sonntag, 14. Mai, von 10 bis 18 Uhr.

VW Käfer, BMW Isetta, Opel Kapitän - stolze Sammler präsentieren ihre auf Hochglanz polierten Fahrzeuge. Auch amerikanische Modelle blitzen zwischen den blühenden Gärten und historischen Gebäuden des Freilichtmuseums. Vom Motorroller und Pkw über historische Busse bis hin zum Lkw ist alles dabei.

Das Museum nimmt die Besucher mit allen Sinnen mit in die 1950er Jahre: Daisy‘s Tanztee versetzt die Besucher mit Livemusik in ausgelassene Stimmung. Punkte, Petticoat und Pomadentolle erleben die Besucher im Ambiente der Dauerausstellung „Spielwelten“: Das Jugend-Rot-Kreuz in Winsen präsentiert die Modenschau „Mit Schick und Charme“. Der Museumsverein „Die goldenen Fünfziger Jahre“ organisiert einen großen Markt mit Sammlerstücken aus der Zeit des Wirtschaftswunders wie Lampen, Geschirr, Dekoartikel oder Retro-Mode, Accessoires oder Schallplatten.

Der Radiodoktor des Bremer Rundfunkmuseums hilft Besitzern eines beschädigten, historischen (Auto-)Radios bei der Fehlersuche. Autoliebhaber stöbern auf dem Markt im Agrarium zwischen Modellautos und -eisenbahnen ausgesuchter Anbieter. Der Heinkel-Tourist, meistgekaufter Motor-Roller im Deutschland der 1950er und 1960er Jahre, wird mit einer kleinen Ausstellung gewürdigt. Unter dem Motto „Rock ‚n‘ Roll meets Digital Art“ präsentiert die Künstlerin Gabi Hampe großformatige Fotokunst.

• Erwachsene zahlen 9 Euro, für Besucher unter 18 Jahren ist der Eintritt frei. Besitzer eines historischen Autos können sich noch bis Donnerstag, 11. Mai unter writh@kiekeberg-museum.de anmelden, für Oldtimer-Clubs werden zusammenhängende Stellplätze reserviert.