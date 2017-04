Fußballtag an der Oberschule Rosengarten

Spaß an der Bewegung und am Sport, das stand am Fußballtag in der Oberschule Rosengarten auf dem Stundenplan.Im Rahmen des Projektes „Kinderfußballtage“ der Fußballschule „Goal“ und „Future Sports“ besuchte Malte Boven, Co-Trainer der HSV-U11-Mannschaft, die Oberschule und brachte den Fünft- und Sechstklässlern Taktik, Technik und Tricks am Ball bei. „Am wichtigsten ist aber der Teamgeist“, sagt Malte Boven.„Der Tag wurde ermöglicht durch die Unterstützung von Hoppe Immobilien, GfS-Gesellschaft für Sicherheitstechnik und Globetrotter Reisen“, bedankt sich Lehrerin Sabrina Voß. Zum Abschluss gab es für die Schüler Mützen und Fußbälle für die Schule.