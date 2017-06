Politik hautnah: Jonas Becker aus Buchholz besucht Bundestag

Die große Politik einmal hautnah erleben, das konnte Jonas Becker aus Buchholz jüngst in Berlin. Der 18-Jährige nahm als einer von 315 Jugendlichen aus Deutschland an der Initiative „Jugend und Parlament“ teil.Unter anderem nahmen die Jugendlichen in einem Planspiel die Rolle von Abgeordneten ein und berieten fiktive Gesetzesentwürfe. Höhepunkt der Veranstaltung war die abschließende Sitzung im Plenum des Bundestages unter Leitung des echten Bundestagspräsidiums. „Einmal im Plenarsaal auf den Sitzen der Abgeordneten Platz nehmen zu dürfen, ist ein großartiges Gefühl. Wir haben auch jede Menge Abgeordnete getroffen, die sich viel Zeit für uns genommen haben“, sagt Jonas. Die Anliegen der jungen Generation würden von den Fraktionen durchaus ernst genommen, so der Abiturient. Obwohl er die Entwicklungen in der Bundespolitik mit Interesse und Aufmerksamkeit verfolgt habe er viele Zusammenhänge erst durch das praktische Miterleben in Berlin verstanden, so Becker.Zum Abschluss durfte Jonas Becker noch „seinen“ Abgeordneten Michael Grosse-Brömer in dessen Bundestagsbüro besuchen. Sie unterhielten sich über das Projekt und die politischen Aktivitäten des Buchholzers, der sich in der Jungen Union engagiert. „Es ist wichtig, dass sich junge Menschen politisch engagieren und auch lernen, was es bedeutet, Verantwortung für unser Land zu übernehmen“, sagte Grosse-Brömer.