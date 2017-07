Reinhold Wolter (80) aus Brackel wurde Dritter beim Hamburg Wasser World Triathlon

Vielseitigkeitssportler Reinhold Wolter aus Brackel kann eine weitere Medaille vorweisen: Beim Hamburg Wasser World Triathlon in Hamburg belegte der 80-Jährige den dritten Platz. Wolter ging in der Disziplin Sprintdistanz (500 Meter Schwimmen - 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen) in der Altersklasse 80 an den Start. Mit einer Zeit von 2:01:15 Stunden lag er nur zwei Minuten hinter dem Weltmeister. Damit hat sich Wolter qualifiziert für die Weltmeisterschaft Sprintdistanz in seiner Altersklasse im September in Rotterdam.