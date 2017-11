ALDI Filiale in Nenndorf bietet größere Vielfalt

Dabei liegt der Fokus auf den Frischebereichen. Für Obst und Gemüse, Backwaren sowie Fleisch- und Fisch wurde im gesamten Markt mehr Platz eingeräumt. Direkt am Eingang erwartet die Kunden eine Backstation mit mehr als 30 verschiedenen Brot und Backwaren, darunter auch süße Teilchen und Herzhaftes für zwischendurch.Die Frische setzt sich weiter durch den Markt fort. Für Kunden, die einen schnellen Snack suchen, liefert das neue Convenience Regal alles, was man braucht: Smoothies, vorgeschnittene Salate, kühle Getränke oder frische Fertiggerichte findet man nun gebündelt an einem Ort. Auch auf die frischen Fleisch- und Fischartikel können sich die Kunden freuen. Durch die neuen Kühlwandregale sind die Lieblingsprodukte schneller sichtbar und die Entnahme der Produkte einfacher.Von Bioprodukten über Weine bis hin zu neuen Produkten aus dem Sortiment finden die Kunden hier übersichtlich verschiedene Produktgruppen.Das gesamte ALDI-Team freut sich auf den Buch der Kundinnen und Kunden in der neuen Filiale. Geöffnet hat der Markt von Montag bis Samstag in der Zeit von 8 Uhr bis 20 Uhr.