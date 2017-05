Deko-Café „Einfach Rosa“ feierte Richtfest in Ehestorf

Eine erste Kostprobe ihrer Backkunst präsentierte Serpil Bernhardt jetzt anlässlich des Richtfestes ihres Cafés „Einfach Rosa“ in Ehestorf. Rund 50 Gäste aus der Gastronomie, Geschäftspartner sowie Freunde und Familie genossen die leckeren Torten, Kuchen und Fingerfood in dem zukünftigen Deko-Café, das in zwei Monaten Am Blöcken-Nord eröffnet werden soll.Das Café bietet auf rund 90 Quadratmetern Platz für 25 Personen, im Sommer sollen auf der Terrasse weitere 15 Gäste bewirtet werden können. Neben Kuchen, Kaffee, Salaten, Suppen und Sandwiches sollen bei „Einfach Rosa“ auch hübsche Deko-Artikel angeboten werden.