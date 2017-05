Programm mit Mehrwert: Landkreis Harburg fördert die Teilnahme an "ÖKOPROFIT"

„Der Nutzen ist unglaublich“, sagen Stephan Otte und Bodo Stein begeistert. Gemeinsam führen sie das 20 Mitarbeiter starke Unternehmen Stein HGS. Der Online-Handel für Absperrtechnik, der im Beckedorfer Bogen in Seevetal ansässig ist, nimmt derzeit am Zertifizierungsprogramm „ÖKOPROFIT“ (Ökologisches Projekt für integrierte Umwelt-Technik) teil. In einer Gesprächsrunde mit Mitarbeitern des Landkreises Harburg und der Gemeinde Seevetal berichteten sie jetzt von ihren Erfahrungen.„Über Dinge wie Mülltrennung oder Wasserbrauch macht man sich im Alltagsgeschäft keine Gedanken“, sagt Stephan Otte. In dem einjährigen Programm werden Unternehmen in zehn Workshops zu Themen wie Energie, Arbeitsschutz und Controlling informiert, dazu erhalten die Unternehmen Hilfsmittel zur praktischen Umsetzung und werden von erfahrenen Fachleuten beraten. Anschließend wird geprüft, wie die Unternehmen Maßnahmen umgesetzt haben. „Toll ist, das Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen teilnehmen und man sich austauschen kann“, berichtet Otte, der für die Umsetzung des Programms im Betrieb zuständig ist. Stein und Otte setzen auf viele kleine Einsparungen. Ein Leuchtmittel statt zwei in der Lampe, Arbeitsplatzbeleuchtung statt Raumbeleuchtung, eine Anlage, die vor Ort Trinkwasser aufbereitet, statt Selter in PET-Flaschen oder ein neues Klimakonzept. „Das Programm bietet viele Ansatzpunkte, jedes Unternehmen profitiert auf eine andere Weise“, sagt Stephan Otte überzeugt. Dass der Landkreis bis zu 75 Prozent der Gebühr übernimmt, sei ein zusätzlicher Bonus, so Otte.„ÖKOPROFIT“ soll Unternehmen den Einstieg in ein Umweltmanagementsystem ermöglichen. Seit 2011 bietet der Landkreis in Kooperation mit der Hansestadt Hamburg das Programm an, das Wirtschaftsförderung und die Umsetzung von Umweltmanagement verbindet.• Für die kommende „ÖKOPROFIT“-Runde nimmt der Landkreis noch Anmeldungen entgegen. Infos und Anmeldung auf www.energiewegweiser.de . Stephan Otte gibt seine Erfahrungen gern an interessierte Unternehmen weiter unter der Telefonnummer 040 - 7029180.