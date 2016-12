REWE Burmeister in Klecken: Großes Geburtstagsfest am 8. Dezember

Rosengarten : Rewe |

as. Klecken. „Wir haben am Anfang nicht damit gerechnet, dass wir so gut ankommen“, freut sich Kristof Burmeister, Inhaber des REWE-Marktes in Klecken. Am 8. Dezember 2011 öffnete der Supermarkt in Klecken seine Türen - jetzt feiert der Markt sein 5-jähriges Jubiläum. Kristof Burmeister und seine Mitarbeiter bedanken sich bei ihren Kunden für die Treue: Am Donnerstag, 8. Dezember, von 12 bis 18 Uhr wird bei REWE Burmeister ein pralles Geburtstagsprogramm geboten.

Besonders kleine Supermarktbesucher können sich freuen: Für sie wird der Supermarkt von 14 bis 16 Uhr beim Keksebacken zur Backstube. Die Aktion wird vom Café „Alte Sägerei“ aus Jesteburg unterstützt. Um 15 Uhr wird hoher Besuch erwartet: Der Weihnachtsmann schaut bei REWE Burmeister vorbei und hat für die anwesenden Kinder eine kleine Überraschung im Gepäck. Um 17 Uhr reist er zu seinem nächsten Termin.

Bei der großen Geburtstagstombola kann jeder sein Glück versuchen. Für nur einen Euro pro Los hat man die Chance auf einen der tollen Gewinne. Die Preise sind hochwertig, unter anderem werden ein Weber-Grill, ein Tablet sowie eine Dolce-Gusto-Maschine verlost. Mitmachen lohnt sich!

Für weihnachtliches Flair sorgt ein Glühweinstand, der vor dem Eingang des Supermarktes auf-

gebaut ist. Zur Stärkung gibt es leckere Würstchen vom Grill zum kleinen Preis.

Das Programm: 12 Uhr: Beginn des Geburtstagsfests mit Tombola, Glühweinausschank, Würstchen vom Grill

14 - 16 Uhr: Weihnachtliches Keksebacken für Kinder

15 - 17 Uhr: Besuch vom Weihnachtsmann

18 Uhr: Ausklang der Feierlichkeiten

Rabatt-Aktion zum Jubiläum: Zum 5-jährigen Jubiläum haben sich Kristof Burmeister und sein Team etwas Tolles einfallen lassen: Für jeden Einkauf im Wert von mehr als 30 Euro, der am Donnerstag, 8. Dezember, bei REWE Burmeister getätigt wird, erhalten die Kunden auf ihren nächsten Einkauf einen Nachlass von fünf Prozent.