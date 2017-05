Sommerfest bei Maderos

Hier wird gebruzzelt und gegrillt: Mit einem BBQ- und Grill-Event für die ganze Familie startet Maderos Terrassendächer und Glashäuser (Am Hatzberg 16) in Nenndorf am Sonntag, 28. Mai, von 10 bis 17 Uhr in die Grill-Saison.Das norddeutsche Wetter macht Grill-Fans häufig einen Strich durch die Rechnung. Das muss nicht sein: Mit einem Terrassendach oder Glashaus von Maderos wird die Terrasse vor Wind und Regen geschützt zum idealen Grillplatz und ermöglicht ein Grillvergnügen bis spät in den Herbst hinein. Das Sommerfest ist eine gute Gelegenheit, die Kombination aus Grillspaß und Terrassendach einmal in lockerer Atmosphäre kennen zu lernen. In der neu gestalteten Ausstellungshalle sind zahlreiche Terrassendächer aufgebaut, um Größen und Material, Formen und Farben genau unter die Lupe nehmen zu können - von modern bis klassisch bietet Maderos eine breite Palette für jeden Stil und Geschmack an.Profiköche bereiten feine Spezialitäten zu und zeigen, dass am Grill mehr geht als Würstchen und Nackenkotelett. An der Mitmach-Station können Grill-Fans selbst unter professioneller Anleitung die Tipps und Tricks der Experten ausprobieren und nachgrillen. Dabei kann garantiert jeder noch etwas lernen und zum Grillmeister werden. Damit der nächste Grillabend zum Erfolg wird, gibt es beim Sommerfest einen Profi-Grill der Marke „Char-Broil“, Modell Performance T-47G, zu gewinnen.• Infos: www.maderos.de