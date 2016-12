16-jähriger Kradfahrer bei Unfall in Salzhausen leicht verletzt

bim. Salzhausen. Ein 16-jähriger Kradfahrer wurde am Freitag gegen 19 Uhr bei einem Verkehresunfall in Salzhausen leicht verletzt. Eine 26-jährige Renault-Fahrerin befuhr die Landstraße von Putensen kommend in Richtung Salzhausen. An der Einmündung zur L 216 wollte sie nach links abbiegen und übersah dabei einen aus Salzhausen kommenden Kradfahrer, der bei dem Zusammenstoß leicht verletzt wurde und ins Winsener Krankenhaus kam. Der Sachschaden: rund 12.000 Euro.