Pkw-Brand auf der A7

Ein 3er BMW ist am Montagabend auf der A7, Fahrtrichtung Hannover, zwischen den Anschlussstellen Garstorf und Egestorf vollständig ausgebrannt.Ein 45-jähriger Mann war mit dem BMW gegen 20 Uhr auf der A7 unterwegs, als der Motor plötzlich stark an Leistung verlor. Der Fahrer lenkte seinen Wagen auf den Seitenstreifen. Dort bemerkte er schon Flammenschein aus dem Motorraum. Er versuchte zunächst selbst, die Flammen zu löschen, das gelang ihm aber nicht.Das Fahrzeug aus dem Lahn-Dill-Kreis stand bereits in Flammen, als die Feuerwehr eintraf. Zuvor war es dem Fahrer noch gelungen, persönliche Gegenstände aus dem Fahrzeug zu retten und sich unverletzt in Sicherheit zu bringen.Auch die insgesamt 22 Einsatzkräfte der Garlstorfer Feuerwehr konnten den BMW nicht mehr retten, der Wagen brannte vollständig aus. Die Polizei vermutet, dass ein technischer Defekt den Brand verursacht hat.