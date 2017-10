Vier Pkw in Salzhausen aufgebrochen

bim. Salzhausen. Mindestens vier Pkw sind Dienstagnacht in Salzhausen aufgebrochen worden. Die Tatorte lagen in der Schulstraße, im Tannenweg, in der Lüneburger Straße und im Eschenweg. Die Unbekannten schlugen jeweils die Seitenscheibe eines VW Polo, eines Mercedes und zweier BMW ein und erbeuteten einen Rucksack, eine Sporttasche mit Bekleidung, Lenkrad, Navigationssystem, Fahrerairbag und LED-Scheinwerfer. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 14.000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter Tel. 04172-900580 entgegen.