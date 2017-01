Wohnungseinbruch in Salzhausen

bim. Salzhausen. In ein Einfamilienhaus am Ziegelweg in Salzhausen drangen Unbekannte am Montag zwischen 15 und 18.50 Uhr ein. Die Täter hatten dazu die Terrassentür aufgehebelt und sich im Haus umgesehen. Sie durchwühlten mehrere Schränke und erbeuteten vermutlich Schmuck. Die Schadenshöhe ist noch unklar.