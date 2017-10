Bürgerentscheid zur Straßenbeleuchtung in Eyendorf und Unterschriftensammlung für Polizeipräsenz

ce. Eyendorf/Salzhausen. Am Sonntag, 15. Oktober, findet in Eyendorf im Rahmen der Landtagswahl auch der Bürgerentscheid über die Verlängerung der Straßenbeleuchtung im Ort statt. Darauf weist die Bürgerinitiative hin. Die ebenfalls von Eyendorf aus aktive Bürgerinitiative für eine stärkere Polizeipräsenz sammelt am Samstag, 21. Oktober, vor dem Salzhäuser Edeka-Markt Düver die letzten Unterschriften für die Petition, die dann beim Landtag eingereicht werden soll.