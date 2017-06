DRK Vierhöfen stiftete Sitzbank für Gemeinde

ce. Vierhöfen. Eine handgemachte Sitzbank aus Eiche stiftete der DRK-Ortsverein Vierhöfen kürzlich der Gemeinde. Vereinsvorsitzende Birgit Tschorschke packte selbst mit an, als die Bank neben dem Dorfgemeinschaftshaus und der Freiwilligen Feuerwehr aufgestellt wurde. "Dies ist eine große Überraschung für das Dorf", freute sich Bürgermeister Eberhard Leopold. "Es ist ein Beweis dafür, wie sehr die Bürger an der Verschönerung des Ortsbildes und an der Attraktivität der Gemeinde mitarbeiten."