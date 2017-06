Ein gelungenes Anschießen veranstaltete kürzlich der Schützenverein Garstedt-Wulfsen auf seiner Anlage in Garstedt. Das neue Schießwart-Team mit Tanja König-Mensing, Wilhelm Mensing und Thomas Schmütz, der auch Vereinsvorsitzender ist, sorgte für einen reibungslosen Ablauf.Der Anschießorden der Schützen ging an Christian Forker, der Anschießorden der Jugend an André Rausch. Über den Königs- bzw. Königinnenpreis freuten sich Frank Jaschke und Hella Kruse. Der Sonderpreis wurde an Bernd König übergeben.Die ersten drei Plätze beim Schießen auf die Vereinsscheibe belegten Hella Kruse, Gerd Hinrichsen und Olaf Vick.