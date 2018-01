Kicken für guten Zweck: SG Salzhausen-Garlstorf bittet zum "HOL' AB! Winter-Cup"

Salzhausen : Gymnasium |

ce. Salzhausen. Sportliche Premiere für einen guten Zweck: Der bislang von den Kickern der SG Salzhausen-Garlstorf (SaGa) aus "Hohe Geest Cup" ausgetragene Fußball-Wettkampf läuft am Samstag, 20. Januar, ab 12 Uhr erstmals als nach dem Hauptsponsor benannten "HOL' AB! Winter-Cup" in der Sporthalle des Gymnasiums Salzhausen (Kreuzweg 33). Der Eintritt ist für alle Besucher frei.

"Wir freuen uns, nach fast zwei Jahrzehnten 'Hohe Geest Cup', dass wir es auch in diesem Jahr geschafft haben, ein Turnier auf die Beine zu stellen. Dabei gilt ein ganz großer Dank unserem neuen Hauptsponsor, der uns tatkräftig unterstützt", sagt Turnierorganisator Christopher Ramm.

Teilnehmende Teams sind: SG SaGa, MTV Egestorf, MTV Ashausen-Gehrden, Buchholzer FC, MTV Hanstedt, SC Vierhöfen, A-Jugend des TSV Auetal/Brackel/Egestorf, SG Estetal, SG Elbdeich, FSV Tostedt, BSV Gödenstorf und das „HOL' AB!“-Team.

Ein Teil des Erlöses der im Rahmen des Turniers stattfindenden Tombola kommt Ulrich und Nicole Angulo-Hielscher zugute, die für ihren autistischen Sohn León Maximilian dringend einen Begleithund benötigen. Anschaffung und Ausbildung des Hundes kosten etwa 26.000 Euro (das WOCHENBLATT berichtete). "Wir haben schon gut 25.300 Euro zusammen - auch dank der unfassbar tollen Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung", ist Nicole Angulo-Hielscher überwältigt. "Wir freuen uns riesig, dass auch die SaGa uns unterstützt."

""Ich hoffe auf ein faires und gutes Turnier und würde mich freuen, neben vielen bekannten Gesichtern auch Fans und Freunde der eingeladenen Teams begrüßen zu dürfen", so Christopher Ramm.