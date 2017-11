Salzhäuser Bücherei erhielt wieder Bücherkiste für Flüchtlinge

ce. Salzhausen. Auch in diesem Jahr hat sich die Salzhäuser Samtgemeindebücherei erfolgreich um die Teilnahme am Projekt "Willkommen! Bibliotheksangebot für Flüchtlinge" beworben und erhielt kürzlich erneut eine Kiste voll mit Lesefutter für Schutzsuchende. Das Projekt der Büchereizentrale Niedersachsen wird finanziell gefördert durch das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung und die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung. Die Bücher sollen den Flüchtlingen beim Erlernen der deutschen Sprache helfen, ihnen Einblicke in die Kultur geben und so die Integration erleichtern. Auch diesmal wurde die Literatur von der Bücherei an Flüchtlingsbetreuer und Lehrer, die Kinder von Geflüchteten unterrichten, verschenkt. Die Beschenkten zeigten sich sehr erfreut über die Unterstützung.